アメリカを訪問中の高市総理は、きょう未明、トランプ大統領と首脳会談をおこないました。中東情勢などが議題となる中、トランプ氏からの要求に高市総理はどう答えたのでしょうか。記者「高市総理を乗せた車がブレアハウスを出発します」日本時間のきょう未明、トランプ大統領に出迎えられる中、ホワイトハウスに到着した高市総理。世界が注目する中、始まった首脳会談の冒頭、中東情勢についてまず口火を切ったのは高市総理でした