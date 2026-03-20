作家金原ひとみさん（42）、音楽クリエーター、ヒャダイン（45）が20日、都内で、新MCを務めるテレビ東京系経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜午後11時6分）の会見に出席した。金原さんは事前の台本作りから参加し、ヒャダインが進行を担うという。資料を読んでフィードバックし、打ち合わせをするという金原さんは「昨日もテレ東に。密な関係を築くようになってしまいました」とし「仕事量が思ったより多かった。打ち合わせ