グラビアアイドルの小野たまり（22）が20日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いてフェリス女学院大学を卒業したことを報告した。小野は「本日フェリス女学院大学を卒業しました」と報告し、アカデミックドレスを着用した姿をアップした。また、続けての投稿では「『たまりたまらん』リリイベありがとうございました知ってる顔いっぱいいてだいすきー!!!となりました」とリリースイベントを報告。たわわなIカップ