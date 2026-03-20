今回の日米首脳会談、専門家はどう見たのでしょうか。まず注目された「艦船の派遣」を表立って日本に求めなかったのは、トランプ氏による「同盟国テスト」だそうです。明海大学小谷哲男 教授「同盟国がアメリカのために何をやってくれるのかをテストしている段階。アメリカが支援を必要としている時に、同盟国は一体何をやってくれるのかを見極めようとしている」好意的な雰囲気で会談が進んだ理由は、その直前に日本がイギ