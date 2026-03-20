兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみるこの記事の画像を見る「自分の居場所がほしい」「愛されたい」「誰かに必要とされたい」--そんな願いは誰の心の中にもあるに違いない。だからこそ、この物語は私たちの心を強く揺さぶる。その作品とは、『兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる』（月永遠子/白泉社）。大ヒット逆ハーSFロマンス『アウトブライド-異系婚姻-』の著者・月永遠子による最新作だ。前作同様、本作も幻想的