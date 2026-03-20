「今日の夕飯、何にしよう…」。仕事に家事、育児と一日中走り抜けて、電池切れ寸前の夕暮れ時にふと頭をよぎるこの悩み。献立を考える気力も、凝った料理を作る余裕も残っていないけれど、家族にはおいしくて栄養のあるものを食べさせたい。そんな願いにそっと寄り添い、SNSで100万回再生を記録したのが、うらら（＠urara_recipe）さんの「カリカリポテト」です。材料は新じゃがとチーズだけ。驚くほどシンプルで、家族が笑