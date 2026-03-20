女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止期間中に見たテレビの感想について言及した。活動休止中のテレビについて感想を聞かれたフワちゃんは「めちゃめちゃ見てました、毎日。テレビ超見てました」と明かした。さらに垣花から「自分のいないテレビの世界どうでしたか」と聞か