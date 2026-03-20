■第101回 日本選手権水泳競技大会 2日目（20日、東京アクアティクスセンター）9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）32年ぶりの日本開催32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた日本選手権で女子100m平泳ぎ決勝で35歳の鈴木聡美（ミキハウス）が1分05秒60で連覇した。全体トップの1分06秒25で通過した鈴木。25mでトップに立つと、追いかけてくる隣のレーン加藤心冨（20、スウィン鴻巣/早稲田大