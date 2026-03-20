熊本にもブーム到来！マシンピラティス 今、熊本県内で急速に広がるフィットネスがあります。女性を中心に人気が高まる「マシンピラティス」です。 【写真を見る】あのTSUTAYAも参入ブーム到来！〝マシンピラティス〟「熊本でもかなりの波が来ている」 「ご入会いただく方がどんどん増えている。」「今、マシンピラティスがブームになっている。」 全国で専門スタジオが次々とオープン