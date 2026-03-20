女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。3月で終了するTBS系「アッコにおまかせ！」の後継番組「上田晋也のサンデーQ」への出演に意欲を見せた。フワちゃんは上田と親交がある。進行の垣花正から「新番組の声はかかりそうですか」と聞かれ、フワちゃんは「もちろん、お声がかかればぜひ行かせていただきます。上田さんはプロレスも見に来てくれて。