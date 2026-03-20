防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）が2日目を終えた。リベンジに成功した。初日1R一次予選で4着と一息の吉田有希（24＝茨城・119期）が、2日目の二次予選9Rではホームから鋭く仕掛けて勝利を挙げた。「サドル周り、ハンドル周りを兄貴（拓矢）に修正してもらった」と満足げ。尊敬の念も抱く兄の存在が、自身のモチベーションも上げている。「選手になる前から連係したいと思っているし、見てる