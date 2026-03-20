気象台は、午後6時15分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 20日18:15時点秋田県の海上では、20日夜遅くから21日未明まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風雪警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒