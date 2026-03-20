『兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる』（月永遠子/白泉社）第1回【全5回】この記事の画像を見る主人公の女子高生・兎村雪穂は、家庭でも学校でもひとりぼっち。ある日、学校が謎の怪物に襲撃され、雪穂は同級生・幽狐を庇い大けがを負ってしまう。しかし、彼は神獣の力を継ぎ怪物と戦う一族・【神祇官】の家系だった……！ さらに、雪穂の血肉は神祇官にとって「極上の餌」であることがわかり、その身を求められるようになって…