共産党の田村智子委員長は20日、記者団の取材に応じ日米首脳会談について「最悪の会談だった。対米従属の外交に厳しく抗議したい」と非難した。【映像】田村委員長「最悪の会談だった」田村委員長はまず、「この日米首脳会談で高市首相は、アメリカ・トランプ政権のイラン攻撃を一言も批判をせず、そして『世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ。諸外国に働きかけてしっかり応援したい』とトランプ大統領を礼賛す