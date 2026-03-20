【パリ＝平地一紀】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１９日、理事会を開き、２０２７〜３０年の４年間で１４０億ドル（約２兆２３００億円）の収入を見込む昨年の年間報告を全会一致で承認した。各加盟国・地域の協会に配分され、各地のサッカーの発展のために使われる予算は２７億ドル（約４３００億円）で、１０年以上前の時期と比べると８倍の規模になっているという。米国など３か国が舞台となるワールドカップ（Ｗ杯）（６