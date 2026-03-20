女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送で、大物歌手から太鼓判を押された。同番組を出演をめぐって、フワちゃんは先週13日に「来週金曜の5時に夢中出ますご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と宣言