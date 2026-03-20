サッカーUEFAチャンピオンズリーグは、ホーム＆アウェー形式によるノックアウトフェーズのラウンドオブ16の第2戦が、現地17日、18日に開催。リーグフェーズ上位チームがホームとなる第2戦。第1戦の敵地で勝利していたバイエルン（ドイツ）は、アタランタ（イタリア）にホームでの第2戦も4得点を奪い、危なげなくベスト8進出。ケガから復帰したDF伊藤洋輝選手（バイエルン）は後半38分から途中出場しています。第1戦の敵地で引き分