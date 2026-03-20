みなとみらい地区を背に、海上を進む「飛鳥?」＝今年１月、横浜港内（木田亜紀彦写す）横浜港への２０２５年のクルーズ船寄港数（速報値）が博多港と並び計２０９回となり、２年ぶりに日本一となったことが国土交通省のまとめで分かった。新型コロナウイルス禍の影響でしばらく伸び悩んだが、日本船や外国船の横浜発着クルーズが好調に推移。日本の海の玄関口として長年にわたる客船受け入れ態勢の構築と誘致活動が結実した。