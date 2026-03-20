女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。番組の最後、プロレス技を披露する一幕があった。視聴者からのメールで、フワちゃんのプロレス技が見たいなどのリクエストがあった。フワちゃんは満面の笑みを浮かべ、進行役の元ニッポン放送のフリーアナ垣花正（54）をターゲットに。その垣花はカツラ着用を公表しており、スヴェンソンを愛用している。フワ