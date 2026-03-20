※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。 千葉翔也さんが『チーズはどこへ消えた？』と出合ったのは2年前。「年齢を重ね、声優としての経験も積んでいく中で、自分のマインドセットを見つめ直そうと思い立って。そんな時、未来の指針になればと思い、手にしたのがこの本でした」ネズミと小人が登場する寓話のようなビジネス書。彼らは迷路の中でチーズの山を見つけるも、やがてチーズがなくなってしまう