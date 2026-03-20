半島を出よ 上この記事の画像を見る村上龍は脱皮する作家である。僕が運営するYouTubeチャンネル『斉藤紳士の笑いと文学』の中でも紹介したことがあるが、村上龍ほど変化を続けた作家も珍しいだろう。デビュー作からは徹底してセックスとドラッグを描き、そのエネルギーは破壊衝動や音楽、スポーツへと変化していった。一貫したテーマとして横たわっていた「戦争の影」はいつしか本物の「戦闘」を描写することに移り変わり、