成果を出す人はどのように休日を過ごしているのか。多くの大富豪に仕えてきた執事の新井直之氏は「成果を上げる人は、趣味に挑戦や実益を求めない。挫折や徒労感を生むきっかけになるからだ。代わりに、たったひとつのことを追い求める」という――。（第1回）※本稿は、新井直之『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PhotoTalk※写真はイメージです - 写真＝iSt