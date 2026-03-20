「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」 韓流ブームが吹き荒れる2004年に日本で初放送された名作ドラマ「オールイン 運命の愛」(2003年)で脚光を浴びて以来、着実にキャリアを重ねてきた韓国の実力派、チソン。端正な顔立ちと変幻自在な演技力は20年以上にわたり第一線で愛され続けており、2月27日に49歳の誕生日を迎えた彼は今まさに俳優として円熟味を増した黄金期の真っ只中にいる。そんなチソンの名を不動のもの