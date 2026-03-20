防府競輪Ｇ?「第１０回ウィナーズカップ」は２０日、２日目を行った。二次予選１０Ｒを豪快に勝利した山崎賢人（３３＝長崎）が勝負の準決に挑む。アフロの中に入っているのは――。二次予選１０Ｒは中釜章成と菊池岳仁がやり合ったところを、豪快にのみ込んで１着。レース後は「前がやり合ってのものなので」と確たる手応えとはいかないものの、世界選手権ケイリン覇者のスピードは天神バンクに轟いた。ナショナルチーム