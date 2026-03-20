愛知県武豊町で3月20日、JR武豊線の開業140年を記念したイベントが開かれました。11年前まで現役だったJRの「キハ75形」がこの日限りの復活。JR東海で最古の路線、愛知の知多半島を走る武豊線の開業140周年を記念したイベントで、特別に運行されました。鉄道ファンの親子連れなどが、名古屋駅と武豊駅を往復しました。親子：「子供もすごく鉄道が好きなので参加しました」「キハ75形は初めて乗ったから、すごく楽しかったで