【モデルプレス＝2026/03/20】タレントの丸高愛実が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。残った餃子の皮を使った手料理を公開した。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「アイデア天才」餃子の皮で作ったピザ◆丸高愛実、残った餃子の皮を使った手料理公開丸高は「お昼塩焼きそばにしたんだけど足りなかったらしく 餃子の残った皮で簡単ピザ 長女＆二女クッキング」とコメント。「フライパンに餃子の皮を隙間なく並べて