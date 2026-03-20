【モデルプレス＝2026/03/20】女優の森山未唯が3月19日、⾃身のInstagramを更新。ドレス姿を公開した。【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「綺麗なボディライン」ノースリドレス姿披露◆森山未唯、ノースリドレス姿公開18日に開催された「CampusAward 2026」の授賞式でMCを務めたことを報告した森山は「5年前に自身も立ったこの舞台に、再び帰ってくることができて、とても光栄です」とコメント。キラキラとした装飾