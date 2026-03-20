世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。男子注目のＳｈｉｇｅｋｉｘ、ＨＩＲＯ１０がスペシャル対談し、今大会への意気込みなどを語り尽くした。【後編】Ｓｈｉｇｅｋｉｘは「ＸＩＩＡｆｔｅｒＯｕｒｓ」の一員としてクルーバトル、Ｈ