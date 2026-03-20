◆オープン戦日本ハム１―１ヤクルト（２０日・エスコン）ＷＢＣに出場していた中村悠平捕手が復帰し、７回途中の守備からマスクをかぶった。１８日の巨人戦（東京ドーム）前の練習からチームに戻ったが、試合出場は２月１２日の中日との練習試合以来３６日ぶり。「まずは出られてよかったです」と息をついた。侍ジャパンへの合流前に実戦で受ける機会がなかった新外国人左腕キハダの球も受け「まずはコミュニケーションを取