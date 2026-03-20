女優の寺本莉緒（２４）が２０日、東京・テアトル新宿で主演映画「東京逃避行」（秋葉恋監督）の初日舞台あいさつを行った。東京・歌舞伎町の“トー横”を舞台にした物語で、寺本は家にも学校にも自分の居場所のない、喪失感を抱えた高校生にふんした。「演じるにあたり、フレッシュさを大事にするため、歌舞伎町だけでなく新宿にも近寄らなかった」という徹底ぶり。サプライズでクランクアップのメーキング映像がスクリーン