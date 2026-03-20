俳優の中島歩が２０日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合、日曜・後８時）のトークライブに出席した。同作で浅井長政役を演じる中島は、２０２１年の「青天を衝け」以来２回目の大河出演。「鎧（よろい）を着るのは大変ですよ。衣装合わせで痛い、痛い。ついにこの日がきた」と、独特の口調で冒頭から笑わせた。実在の人物である長政を演じることに「お墓参りに行きました。怒られないよう