世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。男子注目のＳｈｉｇｅｋｉｘ、ＨＩＲＯ１０がスペシャル対談し、昨年の振り返りから今大会のイメージなどを語り尽くした。【前編】昨年１２月の世界選手権（福岡・久留米市）で日本勢が表彰台を独占