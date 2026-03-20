◆オープン戦中日４―３ロッテ（２０日・バンテリンドーム）中日・高橋宏斗投手が２１日のロッテ戦（バンテリンＤ）に登板する。この日の試合後に井上一樹監督が予告。ドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）の先発と同時に「明日は桜井が投げます。その後に宏斗を投げさせようと思っています」と明かした。高橋宏は金丸とともにＷＢＣに出場し、大会から帰還後は初登板。先発として十分な調整をこなしていないが、状態