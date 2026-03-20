「春分の日」の3月20日は天気に恵まれ、春の訪れを感じる暖かな一日となりました。福岡管区気象台のソメイヨシノの「標本木」の様子はどうでしょうか。 ■遠野愛アナウンサー「まだ花は咲いていないようです。でもこの辺り、つぼみの先が少し膨らんできています。花びらのピンクが見えてきていますね。」 まだ、硬そうなつぼみが目立つものの、開花が近づいている様子はうかがえました。民間の気象会社によりますと、