◆オープン戦中日４―３ロッテ（２０日・バンテリンドーム）中日は開幕投手に決まっている柳が先発したが、３回までに７９球を要し、４安打２失点で交代した。１３日の楽天戦では５回９失点と打ち込まれた右腕。この日が最後の調整登板となった。４回からは根尾が２回無失点。８回はパナマ代表としてＷＢＣに出場していたメヒアがオープン戦で初登板した。打線では１番に入ったカリステが２安打。初回先頭の中前打で先制の起点