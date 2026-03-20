◆大相撲春場所１３日目（２０日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）をはたき込み、３敗を守り、琴勝峰は３敗に後退した。大関同士の安青錦（安治川）と、琴桜（佐渡ケ嶽）の一番は、安青錦が寄り切り、６勝目。琴桜は５敗目となった。関脇・霧島（音羽山）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を寄り倒し、１敗で単独首位を守った。関脇・高安（田子ノ浦）は、西前頭４枚目・