竹を食べるシンシン。（１月１６日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都3月20日】中国四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、パンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が竹を食べる様子が撮影された。シンシンは東京・上野動物園で生まれたシャンシャン（香香）の母親で、2024年に中国に返還された。