竹内涼真さんと町田啓太さんがW主演で話題のNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』。原作者である漫画家井上佐藤さんにお話を伺っています。実はメディア初顔出しという井上さん。なぜ『FRaUweb』に出てくれたのか、その理由は「愛読者だったから」。「学生時代はストリート系のファッション誌ばかり読み漁っていました。就職した際に、社会の一般常識やマナーを身につけなくては、と思って選んだのが『FRaU』。当時キャリアや生き