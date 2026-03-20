中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月20日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は20日の記者会見で中東情勢について、衝突がエスカレートし、戦争がなお拡大していると指摘した。その上で、地域の平和と安定を損なうだけでなく、世界のエネルギー、金融、貿易、海運にも直接影響し、各国の共通利益を損なっているとして、軍事行動の早期停止を求めた。林氏はさらに次のように述べた。歴史と現実が繰り返