１９日、マカオ特別行政区立法会が開いた全体会議。（マカオ＝新華社配信／張金加）【新華社マカオ3月20日】中国マカオ特別行政区立法会は19日、全体会議を開き、「国家安全維持委員会」法案を細則審議の上、全会一致で可決した。１９日、マカオ特別行政区立法会が開いた全体会議。（マカオ＝新華社配信／張金加）１９日、マカオ特別行政区立法会が開いた全体会議。（マカオ＝新華社配信／張金加）