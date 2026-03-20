ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第24戦」は4日目を終えた。初日からずっとチルト3で挑んでいた永田楽（23＝愛知）が4日目8Rでシリーズ初の捲り勝ち。「1枠でインも考えたけど今節はもう貫きます。チルト2で行ったんですが、3の時の伸びとも変わらなかったし乗りやすさもありました」置き気味のスタートからでも強烈に伸びて行き、回った後も出て行った。「捲り切った瞬間は手がブルブル震えてました。この感触、やめ