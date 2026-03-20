EV版Cクラス登場で激しくなるDセグ競争メルセデス・ベンツのラインナップは、2026年に数10車種へ変化が生まれる予定。マイナーチェンジも多いものの、目玉といえるのは、同社のベストセラー、CクラスにバッテリーEV版が登場することだろう。【画像】売れ筋サルーンもEVにCクラス EQ プロトサイズの近い電動サルーン現行Cクラスも全141枚既にEQEとEQSで、高級電動サルーンの戦略は進展している。そしていよいよ、テスラ・モ