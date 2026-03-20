元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）と佐々木健介（59）の長男・佐々木健之介さん（27）が20日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に北斗とともに出演。カナダから日本に拠点を移した理由を明かした。健之介さんは18歳でカナダへ留学。現在は映像制作のお仕事をしており、撮影やコーディネート、翻訳、外国人へのインタビューなどを行っていると紹介された。妻はプロレスラーの凛で、2022年5月に結婚。当