プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、今後の芸能活動について考えを語った。ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にやす子への不適切なSNS投稿を理由に、活動を自粛した。昨年12月にプロレスラーとして再起。スターダムのリングに立ち続けている。テレビの生放送番組に出るのは、今回が騒動後、初め