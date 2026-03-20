中東情勢をめぐり、「トイレットペーパーの流通に影響はない」と、経済産業省が注意を呼びかけています。イラン情勢を受けSNSなどでトイレットペーパーの流通に関する不正確な投稿が確認されているとして、経済産業省は、「正確な情報をもとに冷静な判断をしてほしい」と注意を呼びかけています。製紙メーカーの業界団体は、トイレットペーパーのほとんどは日本国内で作られていて、原料も、国内で回収された古紙やパルプで中東に