防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）が2日目を終えた。自慢のパワーを発揮した。初日特選10Rで8着大敗の石原颯（26＝香川・117期）は2日目の二次予選7R、打鐘過ぎ先行で別線を完封して2着に入った。「初日は（踏む距離が）長かったので、自分の距離で行けたかな。自分なりに踏み直しはできた」と修正に成功している。高松記念（小松島開催）でG3初Vに加え、2年連続（24、25年）最多勝を記録。“