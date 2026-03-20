ワコールが展開するランジェリーブランド「Salute（サルート）」から、人気漫画『ONE PIECE』の女性キャラクターを主人公としたアニメ『ONE PIECE HEROINES』とのコラボレーションが登場。2026年3月5日（木）より全国の取扱店舗、ワコールウェブストアなどで順次発売されます。ナミとロビンが着用した描き下ろしイラストも公開され、Saluteならではのドラマティックなランジェリーの世