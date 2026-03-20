◇NBAレイカーズ-ヒート(日本時間20日、カセヤ・センター)レイカーズのルカ・ドンチッチが60得点で勝利に貢献。八村塁選手は途中出場し7得点、1リバウンド、1スティールをマークしました。第1クオーター残り6分8秒からコートに立った八村選手は、残り3分46秒に得意の3Pシュートを沈めます。さらに、残り2分31秒にはゴール下でボールを受け、シュートを決めました。八村選手は第2クオーター残り3分5秒。左サイドで相手をかわす巧み