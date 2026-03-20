お笑いコンビ「ニッチェ」とタレントのひまひま（18）が20日、東京・赤坂TBSBLITZスタジオでTBSとNTTがコラボしたイベント「感情騎士−エモーショナル・ナイト−」の取材会に参加した。生成AIが普及している時代において子供たちが「自分で決める力」を育むための次世代エデュテインメントプロジェクト「e6project（イーシックス・プロジェクト）」の第一弾。“お菓子の国”を舞台に協力して城を築くゲームなど、AIを駆