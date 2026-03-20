「大相撲春場所・１３日目」（２０日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島は王鵬を寄り倒して１敗を守った。単独首位で残り２日となり、２３年九州場所以来３度目の優勝、大関復帰に前進した。明日１４日目にも１４場所ぶりの優勝が決まる。琴勝峰は横綱豊昇龍に敗れ３敗に後退。豊昇龍は３敗を守った。大関安青錦は琴桜との大関対決を制し、６勝７敗とし、勝ち越しに臨みをつないだ。綱とりがかかった今場所だったが、まさ